Cultura “Virada SP Votuporanga”: Prefeitura confirma evento para segundo semestre

Município foi selecionado junto com outros 21 do estado; evento será realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do Programa Juntos Pela Cultura 2022 e executado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Com a retomada de eventos e shows após dois anos paralisados devido à pandemia da Covid-19, o setor cultural está retornando aos palcos e, em função disso, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, confirma a edição 2022 da “Virada SP Votuporanga” para o segundo semestre deste ano, com um investimento de R$600 mil. O evento será realizado em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do Programa Juntos Pela Cultura 2022 e executado pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Votuporanga integra o quadro dos 22 municípios paulistas que foram selecionados para realizar o evento no segundo semestre e, devido a isso, cada um é automaticamente reconhecido como Capital Cultural e integrará a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo. As cidades contempladas também serão apoiadas com a direção e concepção do evento e com programação cultural exclusiva para cada edição da “Virada SP”; contrapartida do município é responsabilizar-se pela infraestrutura e a produção do evento, assim como os serviços técnicos e logísticos necessários, realização de ações de comunicação e mobilização de público, entre outros critérios contidos na Chamada Pública.

A secretária da pasta municipal, Janaina Silva, comemora o fato de o município promover o evento. “Durante o período mais crítico da pandemia, os setores da cultura e turismo foram extremamente prejudicados por causa do impedimento da realização de shows e apresentações. Agora com a retomada dos eventos, é um momento de muita felicidade poder anunciar que Votuporanga será palco de uma importante atração, que é a ‘Virada SP Votuporanga’ por meio da infraestrutura que a cidade oferece e assim, mostrar que somos referência na região toda”.