CTMO e IFSP querem ampliar oferta de cursos gratuitos

Além dos cursos que já estão com seus processos de inscrição abertos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a diretoria do Campus Votuporanga querem ampliar o leque de opções

Estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o titular da pasta, Rodrigo Beleza, o diretor do IFSP- Campus de Votuporanga, Ricardo Domingues, e o diretor do CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, José Carlos Leme de Oliveira. O objetivo do encontro foi tratar da realização de cursos profissionalizantes para serem oferecidos gratuitamente à comunidade.

“Hoje, já temos em andamento o processo de abertura de vagas para cinco opções, mas desejamos ampliar esta oferta, no intuito de possibilitar um leque maior de oportunidades para nossos estudantes, dentro do projeto de Educação Profissional da administração municipal”, informa Rodrigo Beleza.

De acordo com o diretor do CTMO, “os cursos de Extensão ou de Formação Inicial e Continuada (FIC) do IFSP são cursos geralmente de curta duração, cujos objetivos são a atualização e o aperfeiçoamento dos alunos, com vagas disponíveis tanto para o público interno como externo do IFSP, desde que respeitados os pré-requisitos”, diz José Carlos.

Assim como os cursos que já estão com inscrições abertas (Alemão básico, Comunicação em língua francesa – nível básico I, Gestão de resíduos sólidos, Libras básico e Matemática básica), os que farão parte de uma segunda etapa também serão totalmente gratuitos e, para se ter acesso, será necessário apenas realizar a inscrição diretamente na internet.

Para mais informações sobre os cursos que já estão abertos, o telefone de contato do IFSP é o (17) 3426-6998 e o da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o (17) 3406-1488 (ramal 29).