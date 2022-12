CRUELDADE: homem é preso em flagrante por maus-tratos contra animal

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante nesta última segunda-feira, (05/12/2022), pelo crime de maus-tratos contra um cachorro, na zona rural de Tabapuã (SP). O animal precisou ser sacrificado.

Segundo informações da Polícia Ambiental, policiais foram até a propriedade, após receberem denúncia de que o morador teria um cão em condições de maus-tratos. No local as equipes encontraram o animal infestado de larvas, de modo que havia deteriorado os dois globos oculares e também parte da boca, com desnutrição e outros ferimentos pelo corpo.

O cachorro foi levado para uma clínica veterinária da cidade, onde passou por avaliação veterinária. Devido ao grau severo das enfermidades, ele infelizmente precisou ser sacrificado.

Após os policiais realizarem buscas pela região, o proprietário foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos e levado para o plantão de Catanduva (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça. Ele também foi multado em R$ 6 mil.

Gazeta do Interior