CRUELDADE: homem é multado após arrancar a cabeça de papagaio em Jales

Um morador de Jales foi multado e vai responder por crime ambiental de maus-tratos por decapitar um papagaio. A crueldade foi registrada no último sábado (28), após ele já ter jogado a ave no chão e chutado ao ser bicado pelo pássaro.

A constatação do caso foi durante Policiamento Ambiental Rural, quando os Policiais Militares Ambientais se deslocaram até a Central de Polícia Judiciária de Jales, onde estava sendo apresentado uma ocorrência de violência doméstica e maus-tratos a animais silvestres.

No local os policiais ambientais foram informados que o homem que agrediu a esposa, no dia anterior, ao efetuar a limpeza de um viveiro, onde mantinha uma ave da fauna silvestre (Papagaio-verdadeiro) sem autorização do órgão ambiental competente, a ave “bicou” seu dedo, e como estava muito nervoso, jogou a ave no chão e desferiu alguns chutes até a ave desmaiar, já no dia seguinte (28) ao chegar em casa embriagado, decapitou a ave com as próprias mãos.

Diante do fato administrativamente foi elaborado o Auto de Infração Ambiental, “por praticar ato de maus tratos a animais silvestres”, sendo valorado em R$ 6 mil, haja vista a morte da ave.

