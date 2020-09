Criminosos usam arma da airsoft para assaltar bar e atiram contra cabeça de comerciante

De acordo com a polícia de Penápolis/SP, os criminosos levaram cerca de R$ 1 mil em dinheiro.

Um homem, de 54 anos, dono de um bar, sofreu um assalto e acabou levando um tiro com uma arma de airsoft neste sábado (19), na Vila Fátima, em Penápolis/SP.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava fechando o estabelecimento quando foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto.

A vítima reagiu e acabou entrando em luta corporal com os criminosos. Um deles atirou duas vezes contra a cabeça do comerciante que teve ferimentos no couro cabeludo.

Os criminosos fugiram leva aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro e um aparelho celular.

O homem foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da cidade. O ferimento foi superficial.

A perícia esteve no local e encontrou um objeto que compõe a arma de airsoft.

Um inquérito foi instaurado e o caso segue em investigação.

FONTE: Informações | sbtinterior.com