Criminosos furtam fiação e alunos assistem aula sem energia

A escola municipal Profª Aparecida Homsi Salles Cunha, localizada no bairro Jardim Antunes, teve a fiação furtada no domingo, 17, e operou sem energia elétrica nesta segunda-feira, 18.

A informação é da mãe de um aluno matriculado na instituição.

Quando o estudante de 6 anos chegou à escola no período da tarde, acompanhado do pai, funcionários avisaram sobre a situação. A direção se propôs a receber as crianças cujos responsáveis não teriam com quem deixar o filho.

“Nós tínhamos que trabalhar e, por termos sido avisados em cima da hora, não havia o que fazer naquele momento. Meu filho chegou em casa no final do dia dizendo que passou calor, porque os ventiladores estavam desligados, e a água do bebedouro, quente”, disse autônoma de 28 anos que pediu para não ser identificada.

Na sala da criança apenas três alunos assistiram aula.

Nota oficial – Secretaria de Educação

A escola Aparecida Homsi teve os fios de energia furtados no último domingo. A Secretaria de Educação acionou a empresa responsável para fazer os reparos, que estão sendo realizados. O atendimento aos alunos não foi prejudicado. Os alunos foram transferidos temporariamente para a unidade 2 da mesma escola pra as aulas.