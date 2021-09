Criminoso tentou colocar fogo em loja durante ataque em Araçatuba

Depois de cercar os batalhões para atrapalhar a reação policial, estourar dois bancos, causar terror e duas mortes na região central, bandidos ainda tentaram atear fogo nas lojas do Calçadão de Araçatuba antes de empreender fuga.

A intenção de causar o incêndio, que caso tivesse se consumado geraria prejuízo financeiro incalculável para comerciantes do local, foi captada por câmeras de segurança de uma loja que fica no Calçadão da Princesa Isabel.

“Depois de todo o terror que tomou conta de Araçatuba na madrugada de segunda-feira (30), quando tivemos a oportunidade de ir até nossos estabelecimentos vimos galões jogados próximos da entrada da Galeria Princesa. Mas não imaginávamos o motivo”, explicou uma comerciante que preferiu ter o nome preservado.

Conforme ela, a intenção dos bandidos só ficou clara depois que foram analisadas as imagens captadas pelas câmeras. “Foram algumas tentativas que Deus impediu que se consumassem”, acredita a comerciante.

Após jogar o líquido inflamável na porta de uma das lojas, o criminoso ainda pega pedaços de papel em um cesto de lixo, mas não consegue fazer o fogo ir adiante. Diante da dificuldade, ele dispara tiros contra uma vitrine e desiste da ação, mostram as imagens.

A loja em questão fica bem próxima da Casa Real, onde há grande quantidade de tecidos. Os estabelecimentos menores também trabalham com artigos de confecção, material que facilitaria a propagação.

“Os estabelecimentos comerciais do Calçadão da Marechal Deodoro e da Princesa Isabel são todos abastecidos com gás encanado, de liberação contínua, que em caso de incêndio serviria como combustível para as chamas”, lembra com medo a comerciante.