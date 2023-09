CRIME EM VOTUPORANGA: jovem de 22 anos é morto com cinco tiros

Um crime bárbaro chocou a população de Votuporanga neste sábado. Um rapaz de 22 anos de idade, foi morto com cinco tiros disparados por um rapaz ainda desconhecido pela Polícia.

O crime aconteceu por volta das 17h30, na avenida Joaquim Franco Garcia – próximo ao cruzamento com a rua Amélio João Goss – na divisa dos bairros Jardim Matarazzo e Palmeiras I.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, a vítima identificada como Edeilson Gustavo Bueno Passos, 22 anos de idade, pilotava uma motocicleta quando teria sido alvejado com cinco tiros que atingiram tóxax e cabeça da vítima. Após o crime, o suspeito evadiu-se do local e, somente as investigações chegarão ao autor dos disparos.

Imediatamente, a Polícia Militar chegou ao local, isolou a área do crime e as demais viaturas iniciaram as buscas pelo suspeito. Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada e o médico constatou o óbito no local. O corpo foi removido ao IML (Instituto Médico Legal).

A equipe de investigação da Polícia Civil esteve no local para iniciar buscas das pistas que possam apontar o calibre dos projéteis e identificar o autor dos disparos. A delegada de plantão Drª Edna Regina Freitas esteve presente e determinou o início das investigações e o registro de homicídio na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Votuporanga.

Em instantes, mais informações:

FOTO/REPORTAGEM: votunews.com.br