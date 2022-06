Criança que havia sido raptada foi encontrada com a avó paterna em Bauru

A pequena Yasmim Helena, de apenas cinco anos, que havia sido raptada no último domingo, 29, enquanto brincava na varanda da casa onde mora em Santo Antônio do Viradouro, distrito de Meridiano, foi encontrada no início da tarde de hoje, 31, com a avó paterna na cidade de Bauru.

De acordo com informações da família, a mãe adotiva de Yasmim estava a caminho de Bauru já com o endereço de onde estaria a criança e quando chegou na cidade a Polícia já havia a encontrado. Segundo a cunhada, Fulvia, ela estava bastante assustada e suja.

Yasmim foi encontrada após denúncias na cidade de Bauru. Junto com ela também estava outra criança que não foi identificada.