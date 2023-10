Criança de Mirassol morre aos seis anos vítima de pneumonia

Uma criança de seis anos, moradora de Mirassol, morreu nesta segunda-feira, 16 de outubro, após contrair uma pneumonia. Segundo informações de pessoas próximas à família, Maria Vitória aparentava estar saudável, amanhecendo com sintomas fortes no sábado, 14.

A pequena foi internada no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto já em estado grave. Ela acabou sofrendo uma piora e no fim da tarde de sábado precisou ser entubada. Ela teve infecção generalizada e não resistiu.

A menina está sendo velada no Velório Municipal de Mirassol, seu sepultamento está previsto para às 16h30 desta terça-feira, no Cemitério da cidade.

Maria Vitória deixa os pais Nice Maria Santos e Odair Munhoz e o irmão João Vitor. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.