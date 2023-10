Suposto surto de virose afeta crianças na Escola Municipal, enquanto autoridades investigam as causas

O bebê era gêmeo de outro que continua internado na unidade de terapia intensiva (UTI) e frequentava a mesma instituição de ensino. As aulas na creche foram suspensas devido a um suposto surto de virose que afeta várias crianças, com sintomas como diarreia e dores abdominais, que atingiram gravemente cerca de 15 delas.

A Prefeitura, em coletiva na Secretaria de Saúde, detalhou as medidas adotadas para garantir a segurança das crianças. O protocolo inclui a suspensão das aulas, limpeza e desinfecção do ambiente e orientações para a equipe da creche em relação a boas práticas de higiene, como a lavagem das mãos e dos fraldários. Amostras de alimentos e água foram coletadas para testes, atualmente em investigação no Instituto Adolpho Lutz.