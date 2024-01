Creches da Prefeitura de Votuporanga voltam às atividades nesta segunda-feira

Aulas da pré-escola e do Ensino Fundamental começam no dia 5 de fevereiro

Mais um ano letivo inicia-se na rede municipal de ensino de Votuporanga. As atividades nas creches começam nesta segunda-feira (29/1) e as aulas da pré-escola e do Ensino Fundamental começam no dia 5 de fevereiro. Em todas as unidades os alunos serão recepcionados de modo muito especial por toda a equipe pedagógica da Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, comemora esse momento que traz ainda mais alegria para dentro das escolas. “Toda nossa equipe está ansiosa para receber de braços abertos a volta das nossas crianças pois, mesmo durante as férias escolares, continuamos trabalhando muito para oportunizar esse momento de retorno e, claro, muito aprendizado de qualidade”, disse.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Educação pelo telefone (17) 3405-9750.

Três novas escolas

A Prefeitura de Votuporanga segue investindo em infraestrutura na área da Educação com a construção de três novas escolas, duas municipais e uma estadual, nos bairros Cidade Jardim, Carobeiras e Colinas. Ao todo, por meio de recursos próprios e também dos Governos Estadual e Federal, intermediados pelos deputados Carlão Pignatari e Fausto Pinato, as obras contam com investimento de R$ 16,7 milhões.

Além das construções de novas unidades, a Prefeitura também realizou reformas e ampliações em outras sete escolas, algumas já foram entregues e outras seguem em andamento para melhorar cada vez mais a estrutura e oferecer um ambiente ainda melhor para o ensino.