CPI: advogado de Nhandeara é peça-chave do contrato da Covaxin

O advogado Túlio Belchior Mano da Silveira, convocado a prestar depoimento nesta quarta-feira (18) à CPI da Covid no Senado Federal, e considerado uma das peças-chave no bilionário contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde para a venda da vacina indiana Covaxin, tem escritório de advocacia em Nhandeara.

Em sites de buscas de serviços advocatícios, aparece que o escritório Túlio Belchior Mano da Silveira – Sociedade Individual de Advocacia funciona na rua Cônego Domingos Planilo, 549, no centro da Nhandeara. Ele é, inclusive, cadastrado para fazer licitações, sua especialidade.

O mais curioso é a data de início das atividades do escritório na cidade da região: 23 de fevereiro de 2021. A abertura do escritório é vista como suspeita, porque ocorreu apenas dias antes da assinatura do contrato da vacina da Precisa com a empresa fabricante da Covaxin (laboratório Bharat Biotech), cancelado após a investigação da CPI no Senado.

O advogado tem origem em Nhandeara, inclusive com familiar direto tendo sido prefeito do município. No entanto, há mais de 15 anos ele atua como professor de direito e advogado com endereço em Brasília (DF). Seu registro na OAB é na seção do Distrito Federal.

Durante sua presença na bancada da CPI, nesta quarta-feira (18), o advogado se vale de um habeas corpus que lhe permite não responder a perguntas que possam incriminá-lo. A decisão de Silveira de ficar mudo causou indignação em vários senadores presentes à reunião.

Em sua breve fala, Silveira disse ter sido um simples advogado contratado pela Precisa Medicamentos para assessoria jurídica na negociação da vacina indiana Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, junto ao Ministério da Saúde. Porém, em trocas de mensagens obtidas pela CPI, Silveira foi apresentado como funcionário do Jurídico da Precisa. Os senadores citaram o fato de o escritório dele ter sido aberto às vésperas do contrato da vacina.

A defesa de Silveira se vale da tese de que ele não era funcionário do Jurídico da Precisa como argumento para que tenha o benefício de sigilo de informações de clientes na condição de prestador de serviços jurídicos. O advogado também reclamou do fato de ter seus sigilos telefônicos e telemáticos quebrados, o que configuraria sua condição de investigado e não de testemunha.

É a segunda vez na mesma semana que a Precisa Medicamentos e nomes atrelados à CPI da Covid-19 no Senado Federal se conectam com Rio Preto e região. A advogada Sueli de Fátima Ferreti é uma das sócias-proprietárias da empresa de prateleira L.M.A.S.P.E, que apresentou na quinta-feira (12) uma proposta de R$ 19,620 milhões pelo prédio abrigava o Hospital Nossa Senhora da Paz.

Assim como Silveira, a advogada Sueli também é considerada pela CPI da Covid como testemunha importante, porque seria o contato entre a Precisa Medicamentos e o empresário Carlos Wizard.

Ou seja, tanto Sueli quanto Silveira, coincidentemente ou não, colocam Rio Preto no mapa da poderosa Precisa Medicamentes e da CPI da Covid.

