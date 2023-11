Iguaria de Santa Fé do Sul (SP) conquistou o paladar dos jurados durante o Seafood Show Latin América e foi premiada na categoria inovação

Para conquistar o troféu e “derrotar” os outros oito competidores no torneio, intitulado Seafood Innovation Show, Sônia contou que buscou unir quatro critérios na produção: originalidade, potencial comercial, sustentabilidade e embalagem.

A competição reuniu produtores, fornecedores, frigoríficos, varejistas, atacadistas, food service, distribuidores, importadores, exportadores e fabricantes de maquinários durante os três dias do Seafood Show Latin América – 2ª Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado. “O prêmio é a coroação de todos os esforços de uma equipe, e é sempre uma alegria ser o primeiro colocado entre tantos no setor. Temos no nosso DNA a inovação e ser premiado por isso nos faz sentir que estamos no caminho certo.”