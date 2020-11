Covid: Votuporanga tem morte confirmada e 31 casos durante feriado prolongado

A Secretaria de Saúde de Votuporanga confirmou que neste feriado prolongado de Finados a cidade contabilizou mais 31 casos positivos de coronavírus.

Foram 24 casos confirmados no sábado (31), quatro no domingo (1) e três na segunda-feira (2). Além dos 31 casos confirmados, mais uma morte decorrente de complicações do vírus foi registrada.

A cidade totaliza 5.512 casos positivos da doença desde o início da pandemia. De acordo com o Boletim Epidemiológico, a 108ª morte registrada em decorrência da Covid-19 foi a de uma idosa, de 71 anos, com comorbidades e que estava internada. Além dessa morte, um óbito suspeito está em investigação.

Há também mais 560 votuporanguenses com suspeita da doença à espera do resultado dos exames. Destes 560, um está internado em estado grave. Outros 783 moradores da cidade apresentaram sintomas não graves e seguem em monitoramento domiciliar.