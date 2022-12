COVID: Prefeitura de Macedônia alerta população sobre aumento de casos

Por meio das redes sociais, a prefeitura de Macedônia fez um alerta à população sobre o aumento de casos da Covid-19 no município.

A Vigilância Sanitária e Unidade Básica de Saúde de Macedônia pedem a toda a população:

– A higienização frequente das mãos com álcool 70% ou água e sabão;

– Uso de máscara de proteção facial:

• Principalmente por indivíduos com fatores de risco para complicações da COVID-19 (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades);

• Pessoas que tiveram contato com casos confirmados de COVID-19;

• Pessoas em situações de maior risco de contaminação pela COVID-19 como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde;

“Macedônia unida contra a COVID-19!”, destaca a publicação.