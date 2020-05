De acordo com a regulamentação, devem ser testados trabalhadores de saúde e de segurança pública em atividade sintomáticos, bem como seus respectivos contatos domiciliares que também estiverem sintomáticos. Além deles, idosos residentes em lares permanentes, idosos com comorbidades e aqueles que apresentem síndrome gripal poderão fazer o teste, lembrando que todos também devem estar apresentando sintomas.

A Secretaria da Saúde já estruturou as Unidades de Saúde para garantir o fluxo para a coleta de amostras de sangue, assim como a logística para o encaminhamento do material coletado até o Laboratório Municipal de Análises Clínicas para realização dos testes rápidos. Nos serviços de pronto-atendimento como a UPA – 24 horas, o Samu – 192 e o Mini-Hospital da Zona Norte “Fortunata Germano Pozzobon”, as coletas das amostras de sangue e a testagem serão realizadas na hora.

Para o Prefeito João Dado, diante do recebimento dessa remessa de testes rápidos, a expectativa é de que o número de casos positivos para Covid-19 possa aumentar no Município, já que a capacidade de diagnóstico também está sendo ampliada. “Temos uma estrutura de saúde preparada para atendimentos desses pacientes e a atual realidade do Município, ao analisarmos nossos números, nos respalda e nos dá segurança para tomada de decisões responsáveis no enfrentamento da pandemia”.