A equipe do Serviço passou por treinamentos para paramentação e desparamentação de EPI e demais procedimentos que possam ocorrer durante o atendimento do paciente suspeito de Covid-19.

Regulação

Caso a orientação seja para permanecer em casa, o Samu será responsável pelo fornecimento e encaminhamento das receitas, dos medicamentos e atestados médicos. Dessa forma, o paciente evita a circulação pelas Unidades de Saúde do Município, preservando a sua saúde e a saúde da coletividade.

O Samu pode ser acionado pelo número de emergência 192 também para os casos de suspeita de Covid-19. Pacientes com sinais gripais identificados pelo médico regulador do Serviço como suspeitos de Covid-19 serão atendidos pela ambulância. Inicialmente, por telefone, o enfermeiro realizará uma avaliação clínica dos sintomas e receberá a orientação médica sobre a conduta a ser tomada, se haverá o transporte para a unidade hospitalar, por meio do Samu, ou a permanência do paciente na residência, nos casos não graves.