COVID-19: campanha Show de Prêmios é prorrogada

Sorteio de um carro, três motos e uma TV foi adiado.

A campanha Show de Prêmios em prol à Santa Casa de Votuporanga irá se estender. A ação, que entrega para a região um carro, três motocicletas e uma TV, vai continuar nos próximos meses oferecendo mais chances de você ganhar e contribuir com o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde da cidade!

O sorteio, que seria realizado no dia 9 de maio na Concha Acústica, foi adiado. “Com a pandemia do Coronavírus e as orientações do Ministério da Saúde sobre isolamento social, entendemos que a decisão mais correta é prorrogar a iniciativa. Queremos fazer o sorteio com o público, como sempre realizamos, prevalecendo a transparência de toda a ação e neste formato não seria possível no momento”, afirmou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.

Ele disse ainda que a promoção teve algumas mudanças. “Estamos com muitos pontos de vendas no comércio de Votuporanga e região, mas em virtude do decreto estadual, essas lojas estão fechadas. Por isso, alguns voluntários estão nos auxiliando nesta comercialização, com todos os procedimentos de segurança e de prevenção à COVID-19”, complementou.

Cada cupom custa R$20 e garante que o morador possa concorrer um Fiat Mobi e três Hondas Biz 0km, além de uma TV 50 polegadas. Os patrocinadores Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo cederam os prêmios, possibilitando a campanha.

O provedor ressaltou a importância da ação. “Mais do que nunca, pedimos para toda a comunidade que nos auxilie na manutenção de nossos atendimentos. Nossa demanda está crescente e cada ajuda faz diferença na assistência de nossos pacientes, com muita qualidade e humanização. Especialmente da COVID-19, adequamos nossa estrutura com Pronto Atendimento, ala e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicas, além de contratação de profissionais. Elevamos consideravelmente o uso de equipamentos de proteção individual, por isso cada recurso conquistado é de suma importância para nosso Hospital”, frisou.

Vendas

Há convites para comercialização em Votuporanga, Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Meridiano, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil.

Os interessados podem garantir agora mesmo seu cupom. “Não deixe para a última hora. Estamos dando atenção para esta campanha, como forma de arrecadar recursos para nossa Instituição neste cenário tão difícil. Juntos poderemos muito mais, salvar vidas!”, finalizou o provedor.

Informações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17) 99779-9928 – Rosemir (Milão) e nas redes sociais da Santa Casa.