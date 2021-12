Covid-19: atendimento realizado na Concha Acústica imunizou quase 350 pessoas

Público atendido recebeu ao menos a primeira dose; haverá novo plantão e unidade móvel percorrerá três bairros em dois dias

Com a abertura da programação cultural de Natal e do comércio em horário especial até às 22h realizado na última sexta-feira (10/12), o serviço de vacinação contra a Covid-19, feito pela equipe da Secretaria da Saúde no posto volante montado na Concha Acústica, atendeu 347 pessoas que, receberam ao menos, uma dose do imunizante. Desse total, foram aplicadas 12 doses referentes à primeira, 72 da segunda e 263 doses de reforço.

Nesta semana a campanha de vacinação segue com plantão e atendimento com a unidade móvel nas regiões sul e oeste. Na terça-feira (14/12), o utilitário estará no bairro São João das 17h30 às 20h e, na quarta-feira (15/12), será a vez dos bairros Cecap II e Paineiras receberem a unidade móvel, que estacionará próxima aos consultórios municipais de cada, a partir das 17h30 seguindo até às 20h; nesse mesmo dia, o posto volante do Assary fará plantão estendendo o horário até às 20h.

O atendimento continua sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nos postos montados no Assary e Capela Santo Expedito.

Janssen

O público que tomou a primeira dose da fabricante Janssen há pelo menos dois meses, já está apto a receber a de reforço. Em Votuporanga, a aplicação dessa dose está sendo feita desde a semana passada; aproximadamente 2.300 pessoas estão hábeis a recebê-la.

Para receber a dose de reforço, é necessário levar documentos pessoais e o cartão que comprove a dose recebida anteriormente.