Coveiro é esfaqueado durante briga por herança em enterro

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um coveiro de 46 anos levou uma facada na mão depois de tentar apartar uma briga envolvendo um comerciante e familiares dele durante o enterro de uma tia, em Araçatuba (SP). O caso aconteceu no cemitério Recanto de Paz, no Jardim Rosele, nesta quarta-feira (28).

Segundo a polícia, o motivo da briga foi uma herança deixada pela tia que estava sendo sepultada.

Após a confusão, guardas municipais foram acionados para comparecerem no cemitério e, chegando no local, encontraram o coveiro ferido. Ele contou aos GMs que o comerciante estava ameaçando os irmãos com uma faca e que, ao tentar conter o homem, foi atingido em um dos dedos.

O coveiro foi levado ao pronto-socorro municipal com um corte profundo e permaneceu na unidade​. Depois, ele passaria por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal).

O comerciante disse que foi até o sepultamento para conversar com irmãos e familiares sobre a herança deixada, que seria​m​ de R$ 200 mil e um carro​, mas não disse quem começou o desentendimento. A faca foi apreendida e ele foi liberado. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal contra o coveiro.