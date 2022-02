Devido ao estado de decomposição, a polícia acredita que um dos corpos seja de um homem e o outro de uma mulher; ambos os casos serão investigados

No primeiro caso, o corpo foi encontrado dentro de uma propriedade rural, localizada no bairro Nova Esperança. Aparentemente de um homem, ele estava no meio da pastagem, cerca de 300 metros da estrada, dentro de uma poça de água. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) encontraram junto ao corpo dele algumas roupas, uma bermuda, a camiseta e alguns documentos, mas não foi possível constatar se eram mesmo do corpo que foi encontrado.

Já o outro corpo, aparentemente feminino, foi localizado por um lavrador que trabalha em um sítio na Estrada Vicinal Alcides Augusto Ávila, região do Distrito de Talhado, dentro de uma mata de difícil acesso. Segundo a testemunha, ele estava percorrendo a mata à procura de pato e acabou se deparando com um corpo caído. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e a princípio o cadáver estaria no local há pelo menos 10 dias.