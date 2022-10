Corpo sem identificação é encontrado em mata próximo a Álvares Florence

O corpo supostamente de um homem ainda não identificado foi encontrado ontem (18) em uma área de mata perto de Álvares Florence. Uma testemunha chamou a Polícia Militar ao avistar o cadáver.

Ao comparecer no local, às margens da rodovia Péricles Belini, altura do km 137, os policiais localizaram o corpo aparentando ser de um homem devido estar no local há vários dias.

As circunstâncias no local indicavam possível enforcamento. Como não portava documentos, o corpo deve ser sepultado sem identificação. votutudo