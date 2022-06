Corpo é encontrado em estrada rural de Fernandópolis

O corpo de um homem foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira, dia 20, já em estado de rigidez em um brejo próximo a Estrada da Água Limpa, que liga a rodovia Percy Waldir Semeghini ao bairro Jardim Paraíso em Fernandópolis.

A vítima seria o conhecido “Chico do Bar do Caxi” dono de uma propriedade rural as margens da rodovia Percy Semeghini, pessoa conhecidíssima na cidade de Fernandópolis e local de encontros rurais tradicionais.

Chico teria saído pela manhã em outras propriedades rurais e não retornou para o almoço. No começo da tarde, populares e familiares saíram a procura e conseguiram localizar o animal em ele montava e em seguido o corpo dele.

Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica foram acionadas e compareceram ao local.

A causa da morte está sendo inicialmente tratada como infarto.