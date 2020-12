O corpo de um rapaz de aproximadamente 28 anos de idade, foi encontrado com sinais de execução no início da tarde desta terça-feira, em Votuporanga.

O corpo apresentava sinais de violência, com as mãos e pés amarrados para trás e pelo menos duas perfurações de bala na cabeça.

