O velório do Rei ocorreu no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, com início na segunda-feira (2) às 10h e foi encerrado na terça-feira (3) no mesmo horário. Segundo a assessoria do Santos Futebol Clube, mais de 230 mil pessoas foram se despedir do Rei. O velório contou com a presença de amigos, torcedores, jogadores, ex-jogadores e autoridades como prefeitos, presidentes de associações do futebol e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.