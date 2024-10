Corpo de mulher vítima de grave acidente em Votuporanga é sepultado em Monte Aprazível

Uma mulher de 48 anos de idade, morreu em um acidente entre dois veículos e um caminhão na Rodovia Péricles Bellini (SP 461) em Votuporanga (SP) na manhã da última sexta-feira (18), conforme anunciado inicialmente pelo votunews.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima conduzia uma pick-up quando perdeu o controle e bateu na traseira do caminhão. Em seguida, o veículo em que ela estava rodou na pista e bateu de frente com uma caminhonete que seguia no sentido contrário.

Por conta do acidente, a pista foi parcialmente interditada até a retirada dos veículos e a realização da perícia.

Os ocupantes da caminhonete e do caminhão tiveram ferimentos leves.

A vítima moradora de Monte Aprazível, ALESSANDRA ALVES DE ALMEIDA, foi velada na tarde de sexta-feira, na Capela Prever e o seu corpo foi sepultado na manhã deste sábado, no Cemitério Municipal de Monte Aprazível.