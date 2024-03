Corpo de jovem votuporanguense vítima de atropelamento é sepultado

Foi sepultado às 16 horas, desta quinta-feira, dia 28, o corpo do jovem Luan da Silva Neiva, 23 anos, que morreu nesta madrugada vítima de um atropelamento ocorrido na rodovia Euclides da Cunha, no perímetro urbano de Fernandópolis.

O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque Jardim das Flores – rodovia Péricles Bellini, e a cerimônia fúnebre contou com a presença de amigos, familiares e vizinhos do jovem.

O ACIDENTE

A vítima seguia pela rodovia quando foi atingida por um veículo enquanto possivelmente tentava atravessar a mureta da rodovia – no perímetro urbano de Fernandópolis.

O jovem chegou a ser intubado no local por uma equipe da USA do SAMU e encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis em estado gravíssimo, mas acabou não resistindo.

Corpo de Bombeiros, Policiais Militares e Polícia Civil estiveram no local dos fatos para dar suporte e apoio a ocorrência. A Perícia também foi acionada.

O condutor do veículo envolvido permaneceu na cena do acidente para prestar esclarecimentos e contribuir com as investigações, fornecendo sua versão dos fatos às autoridades competentes.

A VÍTIMA:

Luan da Silva Neiva tinha 23 anos de idade, era filho de Márcia da Silva Costa e Luiz Antônio de Carvalho Neiva. Deixa ainda os irmãos Renan, Danitiele, Ítalo Júnior e Enzo Gabriel.

Nos últimos meses, Luan estava residindo com sua família na Vila América, mas toda a sua infância e juventude foi no bairro São João e Matarazzo – onde deixa um vasto círculo de amigos.

