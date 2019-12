Corpo de idosa desaparecida é encontrado em rio na região

A idosa Maria Vieira, de 93 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (25), foi encontrada morta na cidade de Orindiúva/SP. O corpo estava dentro do Rio Grande e foi encontrado no sábado (28), pelo Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto/SP, que ajudava nas buscas pela região.

A aposentada, que era de Frutal/MG, sumiu depois de pegar um moto táxi para ir até a cidade de Fronteira/MG. Ainda não há informações sobre o que teria ocorrido para resultar na morte de dona Maria.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Rio Preto, onde foi reconhecido pela família. Em seguida, foi encaminhado à cidade de Frutal, onde ocorreu o enterro.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br