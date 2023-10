Corpo de aposentado é encontrado por mergulhadores no Rio Tietê

O corpo de um homem foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no fim da manhã desta quinta-feira (5), no Rio Tietê, em Araçatuba (SP). O corpo é do aposentado Adenir de Carvalho. Ele é um dos homens que desapareceu no rio ontem (4) à tarde, durante a ventania que atingiu a cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles iniciaram as buscas ainda ontem, mas interromperam após anoitecer e retomaram os trabalhos na manhã desta quinta.

Os desaparecidos são um mecânico náutico Luiz Alfreno Cuini e o aposentado Adenir de Carvalho. Os dois eram bem experientes e teriam desparecido durante testes em uma embarcação que o empresário pretendia comprar.

De acordo com um pescador local, que conversou com a reportagem do SBT Interior, a margem do rio chegou a subir aproximadamente três metros por conta dos fortes ventos que atingiram a região.

As buscas estão sendo realizadas com auxílio do helicóptero Águia, além de embarcações com mergulhadores do Corpo de Bombeiros e outras embarcações particulares. O corpo encontrado seria encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e reconhecimento. SBT Interior