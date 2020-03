Coronavírus: Votuporanga tem 53 casos suspeitos, 7 internados e 251 em isolamento domiciliar

Neste sábado (28) não houveram altas hospitalares no município com relação aos casos suspeitos. O número de profissionais de saúde monitorados, em isolamento domiciliar subiu para 20.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal publicado às 19h deste sábado (28), pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga/SP, o município conta com 53 casos notificados como suspeitos de Coronavírus; sendo 22 na classificação antiga do Ministério da Saúde e 31 dentro da nova classificação que determina a notificação e coleta de exames somente para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (internados e críticos) e para profissionais de saúde. Hoje não houveram altas hospitalares no município.

Conforme o documento, desde a última sexta-feira (20/03), atendendo à determinação expedida pela Resolução da Secretaria de Estado da Saúde (SS 28, de 17 de março de 2020), os exames laboratoriais visando o diagnóstico de Coronavírus passaram a ser realizados somente em pacientes internados graves ou críticos e para os profissionais de saúde com sintomas do Covid-19. Os pacientes assintomáticos, síndrome gripal leve e/ou moderada não realizam exames específicos para Covid-19, porém, estão sendo monitorados. 2

Sendo assim, de acordo com as novas definições do Ministério da Saúde e Resolução da Secretaria de Estado da Saúde, o Município, até a presente data 28/03/2020 às 19h, apresenta os seguintes dados:

Casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

O boletim deste sábado, mostra que quanto as internações: 07 casos residentes de Votuporanga encontram-se internados, sendo 5 em ala e 2 na Unidade de Terapia Intensiva, com ventilação mecânica invasiva.

Casos monitorados de Síndrome Respiratória Aguda Não Grave

Quanto aos casos suspeitos que estão em monitoramento domiciliar, acompanhados pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde o número subiu para 251.

Casos de Profissionais da Saúde, suspeitos de Covid-19

Conforme o boletim de hoje, os profissionais/pacientes estão sendo monitoradas em isolamento domiciliar:

No Brasil, atualização do Ministério da Saúde confirma 3.904 casos confirmados de Coronavírus e 114 mortes.

Até o momento não há tratamento específico e nem vacina para infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Município oferece um serviço de informações sobre a população para o telefone gratuito 0800-771-8070, que contém equipe multidisciplinar de saúde para esclarecer dúvidas sobre novos vírus. Além disso, as orientações também podem ser incluídas junto às Unidades de Saúde.

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre como mãos com água e sabão e evite levar como mãos ao rosto;

– Use sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar equipamentos de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra a gripe, imunize todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, coma bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se em domicílio;

– Manter como medidas de etiqueta ao atirar e espirrar (cobrir a boca e o nariz com antebraço ou lenço descartável).

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.

Mais informações

O aplicativo Coranavírus – O SUS está disponível para celulares com sistema operacional androide no link a seguir do Google Play: http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUS e pelo iOS pelo link a seguir na APP Store: http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus -SUS