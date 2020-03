Coronavírus: Votuporanga mantem 53 casos suspeitos

Boletim divulgado ontem (20), mostrava que o município contabilizava 53 casos suspeitos. Segundo a Secretaria da Saúde, até a publicação desta matéria havia saído nenhum resultado das coletas realizadas em Votuporanga/SP.

De acordo com o Boletim Epidemiológico Municipal divulgado na noite deste sábado (20) no site da Prefeitura de Votuporanga/SP, o número de casos suspeitos foi mantido em 53; nenhum caso positivo, histórico de viagem ou contato com casos suspeitos ou contato de viagem ao exterior, cuja faixa etária e sexo seguem na tabela: Município oferece um serviço de informações sobre a população para o telefone gratuito 0800-771-8070, que contém equipe multidisciplinar de saúde para esclarecer dúvidas sobre novos vírus. Além disso, as orientações também podem ser incluídas junto às Unidades de Saúde.

Até o fechamento desse Boletim Epidemiológico não havia saído nenhum resultado das coletas realizadas até a data da suspensão pela Resolução SS – 28, de 17-3-2020. No Brasil, atualização do Ministério da Saúde – Coronavírus: 1.128 casos e 18 mortes. Óbitos foram registrados em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Até o momento não há tratamento específico e nem vacina para infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre como mãos com água e sabão e evite levar como mãos ao rosto;

– Use sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar equipamentos de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra a gripe, imunize todos os anos;

– Mantenha hábitos saudáveis, coma bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se em domicílio;

– Manter como medidas de etiqueta ao atirar e espirrar (cobrir a boca e o nariz com antebraço ou lenço descartável).

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.

Mais informações

O aplicativo Coranavírus – O SUS está disponível para celulares com sistema operacional androide no link a seguir do Google Play: http://bit.ly/AndroidAppCoronavírus-SUS e pelo iOS pelo link a seguir na APP Store: http://bit.ly/iOSAPPcoronavirus -SUS