O curso de Medicina da UNIFEV organizou uma palestra com o objetivo de esclarecer um dos assuntos mais comentados do momento: o novo Coronavírus. Voltado aos alunos e colaboradores da Instituição, o evento foi realizado na noite da última quinta-feira (dia 05), no Auditório do Campus Centro Prof. Antônio Seba.

Na ocasião, a médica infectologista e docente da graduação Profa. Ma. Regina Silvia Chaves de Lima, orientou os presentes sobre cuidados, formas de prevenção, sintomas gerais e os meios de transmissão da doença. Além de esclarecer a atual situação epidemiológica do vírus no País e no mundo.

Segundo Profa. Regina, o objetivo é reduzir as preocupações da população. “Os dados em relação à doença estão sendo atualizados constantemente, e isso nos gera uma certa ansiedade. Nessas situações, a informação é nossa maior aliada”, concluiu.

NOVO CORONAVÍRUS (NCOV-2019)

O novo agente do Coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após casos registrados na China. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), até o dia 05 de março, foram mais de 93 mil casos registrados da doença, em 77 países, inclusive no Brasil. A situação mobilizou organizações internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento do vírus.