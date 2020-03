A Secretaria Municipal da Saúde informa o cancelamento das ações do “Dia D” da Campanha da Mulher, que seria realizado no dia 28 de março, em todas as Unidades de Saúde do Município. O cancelamento ocorre em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), uma vez que a OMS (Organização Municipal da Saúde) ORIENTA QUE A POPULAÇÃO EVITE AGLOMERAÇÕES E GRANDES EVENTOS, COMO FORMA DE PREVENÇÃO.