Coronavírus: Roberto Carlos anuncia live especial no Dia das Mães

A live especial de Dia das Mães de Roberto Carlos ainda não tem horário e o local onde será exibida definidos.

Roberto Carlos decidiu atender aos milhares de pedidos de seus fãs para realizar uma nova live e o show virtual já tem data marcada. O artista prepara uma apresentação especial para o Dia das Mães. O Rei tomou a decisão ontem e o UOL recebeu de primeira mão a informação.

“Pela primeira vez na história, as mães estão longe dos filhos e netos, por conta da quarentena. A live marcada para o dia 10 de maio, irá unir a família em torno do programa e desta forma RC presenteará todas as mamães com a canção ‘Lady Laura’ e outros grandes sucessos”, adiantam Mauricio Aires e Rogério Alves, da assessoria de imprensa do ícone da música brasileira.

A live especial de Dia das Mães de Roberto Carlos ainda não tem horário e o local onde será exibida definidos.

FONTE: Informações | entretenimento.uol.com.br