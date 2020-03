O objetivo principal da ação é reduzir os casos graves de internações por Síndrome Respiratória Aguda através do acompanhamento dos grupos de risco formado por idosos e acamados. O Projeto busca a detecção precoce dos sinais de Coronavírus para a agilidade na implantação de ações de saúde; evita o deslocamento do idoso até a Unidade de Saúde, reduzindo os riscos de contaminação; dispõe de parceria intersetorial com a Secretaria Municipal da Assistência Social que acolherá os casos de vulnerabilidade social, onde houver ausência ou insuficiência de renda; e avalia e intervém nas situações de quadros depressivos ou outro transtorno psicológico dessas pessoas, seja em decorrência ou não do isolamento social.

Projeto

O Piloto foi executado entre os dias 22 e 24 de março, com um total de 1.186 idosos e acamados, que já são atendidos pela rotina da Unidade de Saúde do bairro Vila Paes. A busca ativa foi realizada via telefone pela equipe de Saúde, onde verificou-se a situação desses pacientes diante de um provável risco ao Coronavírus, sendo assim, eles foram classificados e avaliados como sintomáticos ou assintomáticos. No decorrer desses três dias, idosos e acamados foram acompanhados por telefone para monitorar a evolução dos sintomas.

Ao fechamento do Projeto foi verificado que 94% dos assistidos não apresentavam sintomas de Síndrome Respiratória Aguda. Os outros 6% eram sintomáticos, com queixas de coriza, tosse, febre e falta de ar (dispneia); destes, uma regulação para o atendimento do Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi realizada pela equipe.

O trabalho de levantamento dos prontuários dos idosos e acamados registrados no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, bem como a pesquisa realizada com cada um dos idosos, foi desenvolvido por equipe multidisciplinar formada por agentes comunitários de saúde, psicólogo, médicos, enfermeiros, nutricionista, assistente social, apoio administrativo e de informática.

Expansão

Diante dos resultados dessa ação, a Prefeitura de Votuporanga estenderá o Projeto para todo o Município, com a finalidade de atender aos 17,5 mil idosos e acamados. Portanto, é estudada uma parceria com a Vikstar, para utilização da estrutura de telemarketing existente na empresa, que deverá ser operada pelo quadro de servidores das Unidades de Saúde do Município.

0800 – Coronavírus

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, reforça o telefone 0800 do Coronavírus (COVID-19) para que a população tire suas dúvidas, obtenha informações sobre o novo vírus e combata as fake news que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas. O serviço gratuito é 24 horas e ofertado aos finais de semana e feriados, por meio de uma equipe multidisciplinar de Saúde, que monitora os casos suspeitos do Coronavírus no Município.

O canal de atendimento com plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre o novo vírus, recebe ligações através do 0800-771-8070. É importante ressaltar que o serviço fornece exclusivamente informações de saúde que envolvem o novo vírus, como isolamento, sinais e sintomas, medidas de proteção, entre outros.