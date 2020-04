O objetivo principal do projeto é reduzir os casos graves de internações por Síndrome Respiratória Aguda através do acompanhamento dos grupos de risco formado por idosos e acamados. O Projeto busca a detecção precoce dos sinais de Coronavírus para a agilidade na implantação de ações de saúde; evita o deslocamento do idoso até a Unidade de Saúde, reduzindo os riscos de contaminação; dispõe de parceria intersetorial com a Secretaria Municipal da Assistência Social que acolherá os casos de vulnerabilidade social, onde houver ausência ou insuficiência de renda; e avalia e intervém nas situações de quadros depressivos ou outro transtorno psicológico dessas pessoas, seja em decorrência ou não do isolamento social.

O Prefeito João Dado, acompanhado da Secretária da Saúde, Márcia Cristina Fernandes Prado Reina, visitou a Central de Atendimento, que já está em funcionamento, na tarde desta sexta-feira (24/4). No local, foram estruturadas 30 estações para efetuar as ligações. Os postos de trabalho são ocupados por equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, agentes de saúde e de diversas outras áreas da Secretaria da Saúde.

“Esse trabalho é fundamental porque ao focar a população de maior risco de gravidade da doença, estamos ajudando a salvar vidas. Ao identificar uma pessoa no início dos sintomas, a assistência à saúde é realizada de maneira tempestiva, evitando que essa pessoa piore e precise de internação”, disse o Prefeito João Dado.

Importante destacar a participação de todas as Secretarias Municipais envolvidas na estruturação desta Central de Atendimento, em especial, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que cedeu a sala do Centro do Empreendedor para a concretização do projeto.

Consultório Municipal do bairro Vila Paes

O projeto piloto foi executado no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, do bairro Vila Paes, entre os dias 22 e 24 de março, com um total de 1.186 idosos e acamados, que já são atendidos pela rotina da Unidade de Saúde do bairro Vila Paes. A busca ativa foi realizada via telefone pela equipe de Saúde, onde verificou-se a situação desses pacientes diante de um provável risco ao Coronavírus, sendo assim, eles foram classificados e avaliados como sintomáticos ou assintomáticos. No decorrer desses três dias, idosos e acamados foram acompanhados por telefone para monitorar a evolução dos sintomas.

Ao fechamento do Projeto foi verificado que 94% dos assistidos não apresentavam sintomas de Síndrome Respiratória Aguda. Os outros 6% eram sintomáticos, com queixas de coriza, tosse, febre e falta de ar (dispneia); destes, uma regulação para o atendimento do Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi realizada pela equipe.

Atualmente, após 5 semanas de monitoramento, o índice de idosos sintomáticos da Unidade de Saúde do bairro Vila Paes passou de 6,24% para 0,57%. “Com 30 dias de monitoramento no bairro Vila Paes tivemos uma redução importante no índice de pessoas que apresentavam sintomas. Isso pra nós foi muito importante”, disse a Secretária da Saúde, Márcia Reina.

“Equivale a dizer que essa redução repercute diretamente no número de internados na Santa Casa. Esse é o grande valor do trabalho de todos que participam deste projeto. Vamos evitar que as pessoas sintomáticas evoluam para quadros mais graves da doença e evitar internações e transmissões para outras pessoas”, disse o Prefeito João Dado.

“O serviço é de prevenção. Quando focamos um grupo prioritário como este, formado por pessoas com mais de 60 anos e acamados, atingimos também a família dessas pessoas. Se temos 17,5 mil idosos, provavelmente atingiremos um público de 50 a 60 mil pessoas levando orientações”, disse o Gerente da Unidade de Saúde do bairro Vila Paes, enfermeiro Fernando Rodrigo Guerche.

O trabalho de levantamento dos prontuários dos idosos e acamados registrados no Consultório Municipal “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, bem como a pesquisa realizada com cada um dos idosos, foi desenvolvido por equipe multidisciplinar formada por agentes comunitários de saúde, psicólogo, médicos, enfermeiros, nutricionista, assistente social, apoio administrativo e de informática.