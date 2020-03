Serviços pagos liberaram conteúdos grátis para ajudar a manter as pessoas em casa.

A quarentena provocada pela pandemia de coronavírus fez com que diversos serviços online liberassem seus conteúdos, que normalmente são pagos, de forma gratuita. A iniciativa visa incentivar as pessoas a ficarem reclusas em casa, para evitar a propagação do Covid-19. É possível ter acesso a conteúdos do Globoplay, livros na Amazon e até mesmo serviço com psicólogo online de graça.

A seguir, confira uma lista com serviços que estão grátis no período de isolamento. Vale ressaltar que as ações têm duração limitada e depois voltarão aos seus preços regulares.

1. Livros de graça na Amazon