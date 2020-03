Coronavírus faz Araçatuba anunciar suspensão das aulas em escolas municipais

Medida começa a valer a partir de 23 de março.

O prefeito Dilador Borges, a vice-prefeita Edna Flor e secretários municipais de Araçatuba/SP, definiram após reunião na noite de sexta-feira (13), as medidas que serão tomadas nos próximos dias como forma de prevenção ao novo coronavírus, o COVID-19.

De segunda-feira (16) a sexta-feira (20), as aulas na rede municipal de ensino serão facultativas. Não serão contadas faltas aos alunos. Essa medida busca ajudar os pais e responsáveis para que possam se organizar e providenciar local seguro para deixar as crianças. A recomendação é de que os pais ou responsáveis não levem seus filhos à escola e não os deixem com os avós ou idosos.

A partir do dia 23 de março, segunda-feira, as aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino serão suspensas. A Secretaria Municipal de Educação antecipará o recesso de julho, portanto, a partir de segunda-feira (23), os alunos do ensino infantil e do ensino fundamental não terão aulas. Não há previsão para retorno das aulas.

As creches municipais estarão abertas para pais ou responsáveis que não tiverem onde deixar seus filhos durante esse período.

Na saúde, as Unidades Básicas de Saúde intensificaram as ações de orientação e prevenção da doença em todos os setores da prefeitura. O prefeito Dilador Borges havia determinado a criação de um comitê para tratar sobre assuntos relacionados ao coronavírus no município.

Para tratar as condições clínicas dos pacientes com suspeita de coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde seguirá os procedimentos e normas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação estão treinados para agir em situações de risco, especialmente contra casos suspeitos de coronavírus.

Diariamente, às 17h, a Secretaria Municipal de Saúde soltará um boletim informativo com os números de casos atualizados.

As Audiências Públicas Populares, encontros entre a população e administração pública, também foram suspensas.

É importante lembrar que as medidas tomadas pela administração municipal podem mudar a qualquer momento.

SINTOMAS E ONDE IR

Os sintomas mais comuns do coronavírus são febre acima de 37º, tosse seca ou com secreção, dores no corpo, inflamação na garganta e congestionamento nasal.

Quem apresentar sintomas semelhantes a esses deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência munido de documentos pessoais.

FONTE: Informações | sbtinterior.com