Coronavírus: Diocese de Votuporanga suspende celebrações e missas

O bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas publicou um decreto com as mudanças por conta da pandemia; Dioceses de São José do Rio Preto/SP e Jales/SP também suspenderam as missas presenciais.

Estão suspensas, por 30 dias, as missas e outras celebrações em toda a Diocese de Votuporanga/SP, que é composta por 28 paróquias. O bispo diocesano, dom Moacir Aparecido de Freitas publicou um decreto com as mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid 19).

De acordo com o documento, estão suspensos: batizados, confissões individuais, celebrações penitenciais, crismas, matrimônios (levando em consideração um diálogo oportuno com os nubentes e as orientações do poder público), celebrações da palavra, exéquias, bênçãos, procissões, vias-sacras, encontros de oração e recitação do terço em grupo, entre outras atividades. “Ficam os fiéis dispensados da obrigação cristã católica de participar das missas dominicais dias de preceito”, diz o texto.

As missas de domingo às 7h30 serão transmitidas pela TV Unifev, no entanto serão celebradas somente por padre (ou bispo) e equipe de liturgia.

Na região

A diocese de São José do Rio Preto/SP anunciou nesta sexta-feira (20) a suspensão das missas presenciais por causa do coronavírus.

Em um comunicado, o bispo Dom Tomé recomenda que os padres orientem os fiéis que eles acompanhem as celebrações pela TV, rádio, internet e outras mídias. A suspensão começa a valer a partir de segunda-feira (23) e neste fim de semana ainda tem missa nas igrejas.

A diocese de Jales/SP também suspendeu por tempo indeterminado as missas e eventos religiosos para tentar conter a proliferação do coronavírus. Um decreto foi publicado pelo bispo da diocese Dom José Reginaldo Andrietta. A proibição já começa a valer nesta sexta-feira (20).

O decreto vale para todas as paróquias das 40 cidades que fazem parte da diocese de Jales, como Fernandópolis/SP, Santa Fé do Sul/SP e Pereira Barreto/SP.

A diocese de Araçatuba também já tinha anunciado nesta quinta-feira (19) a suspensão de todas as celebrações das missas públicas em todas as paróquias da igreja. As medidas entram em vigor nesta sexta-feira (20).