Coronavírus: Conmebol antecipa pagamento a clubes de Libertadores e Sul-Americana

Entidade permite que participantes recebam até 60% dos valores devidos.

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que os clubes que estiverem disputando neste momento a fase de grupos da Libertadores ou Sul-Americana 2020 poderão solicitar um adiantamento excepcional de até 60% do pagamento dos direitos de participação.

Na tentativa de amenizar os danos pela pandemia do coronavírus, a entidade permitirá que os clubes consigam um fluxo de caixa para honrarem os compromissos salariais durante a paralisação do futebol. A Conmebol suspendeu os torneios continentais pelo menos até 5 de maio.

Pela participação na fase de grupos, cada clube tem direito a US$ 3 milhões. O valor disponibilizado pela Conmebol é de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9 milhões) e envolve Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, São Paulo, Grêmio, Internacional e Santos.

Ao todo, a Conmebol distribuirá US$ 96 milhões aos 32 participantes da fase de grupos. Os 60% desse montante marcam US$ 57,6 milhões.

Na segunda fase da Sul-Americana, a cota de participação é US$ 375 mil. Vasco e Bahia são os brasileiros sobreviventes nessa fase, e os 60% correspondem a cerca de R$ 1,1 milhão.

– Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições – afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol ao site da entidade.

Os clubes que quiserem se valer da antecipação precisarão acionar a respectiva entidade nacional. No caso dos brasileiros, a CBF.

FONTE: Informações | oglobo.globo.com