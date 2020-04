Coronavírus chega a 107 cidades de São Paulo e soma 304 óbitos

Somente nesta segunda-feira (6) foram confirmadas 29 novas mortes relacionados a COVID-19 no território paulista.

O Estado de São Paulo registra nesta segunda-feira (6) um total de 304 mortes pelo novo coronavírus. Com 29 novos óbitos e 4.861 casos, a doença chega a todas as regiões administrativas do Estado. 107 municípios têm pelo menos um caso confirmado da doença.