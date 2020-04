Em nota, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que acompanhou a carreata das 11h às 16h40.

“Durante a carreata, motoristas foram autuados por ao transitarem, fazerem uso prolongado da buzina, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no art. 227, II – “Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto”. O valor da multa é de R$ 88,38 e perda de 3 pontos”, diz o texto. A Emdec não esclareceu quanto às multas por desobediência.

Os manifestantes se reuniram no domingo em frente à Praça Arautos da Paz e circularam pela região do Taquaral e região central da cidade. Motoristas e motociclistas exibiram bandeiras do Brasil e havia cartazes pedindo intervenção militar.