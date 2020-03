Coronavírus: Associação Paulista de Supermercados emite nota sobre o funcionamento da atividade

A entidade vem acompanhando de perto a situação e instrui todos os seus associados para que sigam as recomendações do Ministério da Saúde para garantir o bem-estar de clientes, fornecedores e colaboradores em suas lojas.

A Associação Paulista de Supermercados – APAS informa que os supermercados são uma atividade essencial à sociedade, e estão com os estoques normalizados, sendo que toda a cadeia de abastecimento está operando com regularidade, indústria e transportes, o abastecimento está com fluxo normal. A APAS informa ainda que observou um aumento da frequência de consumidores em alguns estabelecimentos, mas que os supermercados estão preparados para atender a demanda e, não há registro de desabastecimento nas lojas do estado de São Paulo.

Entre os produtos, há uma maior procura por itens de prevenção, como álcool em gel, porém toda a cadeia de abastecimento vem trabalhando para que os itens não faltem nas prateleiras e, além disso, se mantenha um equilíbrio de preço nos pontos de vendas.

