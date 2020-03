Coronavírus: APAS informa que movimento presencial nos supermercados volta ao normal

Está próximo do normal o movimento presencial nas lojas dos supermercados paulistas. Nesta quinta-feira (26), as vendas cresceram 7,6%, em comparação com o dia 27 de fevereiro (também uma quinta-feira).

O movimento desta quinta (26) ficou bem próximo da demanda dos dias 13, 14 e 15 deste mês (primeiro fim de semana do levantamento), que foi de 8,5%. A tendência, segundo a APAS, é de normalização. Veja gráfico abaixo.