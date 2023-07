Corinthians perde do RB Bragantino e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento

Em uma manhã de pouca inspiração, o Corinthians foi derrotado pelo RB Bragantino, por 1 a 0, neste domingo (2), em plena Neo Química Arena, pela 13ª rodada, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Vaiado pelos torcedores, o Timão estacionou nos 12 pontos e caiu para o 15º lugar. Para não perder mais posições, o time precisa torcer por tropeços de Cuiabá, Goiás e Vasco, que enfrentam Santos, Coritiba e Botafogo, respectivamente.

O RB Bragantino, por sua vez, emplacou a quarta vitória seguida na temporada e subiu para o quarto lugar, com 23 pontos. Esse foi o primeiro resultado positivo do Massa Bruta como visitante no Brasileirão.

Como foi

O início do Corinthians chegou a empolgar a torcida, com finalizações de Maycon e Ruan Oliveira. No entanto, o RB Bragantino foi tomando conta da posse da bola e já era melhor quando abriu o placar aos 17 minutos.

Eduardo Sasha aproveitou boa troca de passes entre Juninho Capixaba, Thiago Borbas e Eric Ramires, completando para o gol aberto. O Timão sentiu e praticamente não ameaçou Cleiton no restante do primeiro tempo, com exceção da finalização de Guilherme Biro.

A situação do Corinthians só não ficou pior no começo do segundo tempo porque a bola tirada por Ruan Oliveira explodiu no travessão de Cássio. Quase gol contra do meia. A torcida alvinegra dava seus primeiros sinais de insatisfação diante da má atuação do time.

As entradas de Wesley e Felipe Augusto nos lugares de Guilherme Biro e Yuri Alberto, respectivamente, deram um novo ânimo ao Corinthians. Róger Guedes acertou a trave de Cleiton em finalização cruzada. Apesar da pressão nos minutos finais, o Timão não conseguiu buscar o empate.

Próximos jogos

O Corinthians entra em campo na quarta-feira (5), contra o América-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pela primeira mão das quartas de final da Copa do Brasil.

Já o RB Bragantino folga durante a semana e joga apenas no domingo (9), diante do São Paulo, às 16h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0 x 1 RB Bragantino

Local – Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário – domingo (2), às 11h (de Brasília)

Árbitro – Edina Alves Batista (SP – FIFA)

Auxiliares – Neuza Ines Back (SP – FIFA) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF – FIFA)

Árbitro de vídeo – Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP – FIFA)

Gol – Eduardo Sasha, aos 14’/1T (RB Bragantino)

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Caetano); Gabriel Moscardo (Roni), Maycon (Matheus Araújo) e Ruan Oliveira; Guilherme Biro (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

RB BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom Silva, Matheus Fernandes (Guilherme depois Luan Cândido), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Gustavinho); Eduardo Sasha (Alerrandro) e Thiago Borbas (Sorriso). Técnico: Pedro Caixinha.