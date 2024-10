Corinthians corre risco de não jogar Copa do Brasil em 2025, enquanto Votuporanguense garante a 6ª vaga paulista

Semifinalista nos últimos três anos, Timão ainda não tem vaga assegurada na próxima edição; Votuporanguense é confirmada na competição nacional e garante a 6ª vaga paulista

Presente na semifinal da Copa do Brasil nos últimos três anos, o Corinthians corre o risco de não disputar a competição em 2025.

Com a eliminação para o Flamengo, no domingo, o Corinthians tem agora dois caminhos para se garantir na Copa do Brasil do ano que vem:

conquistar a Copa Sul-Americana;

ficar entre os seis primeiros colocados do Brasileirão.

A segunda opção é praticamente impossível. A diferença do Corinthians para o Internacional, que atualmente é o sexto colocado, é de 17 pontos. Ainda restam 24 pontos para o Timão disputar no Brasileirão e dez times à frente até a zona de classificação à Libertadores.

Assim, a Copa Sul-Americana ganha ainda mais importância. Na quinta-feira, o Timão enfrenta o Racing, da Argentina, na Neo Química Arena, no duelo de ida da semifinal da competição.

Por que pode ficar fora?

Desde o ano passado foram alterados os critérios para classificação para a Copa do Brasil. Em vez de usar o ranking da CBF como critério, tal qual era até 2023, as vagas passaram a ser preenchidas de acordo com o desempenho nos campeonatos estaduais.

A Federação Paulista tem direito a seis vagas na Copa do Brasil, sendo cinco delas preenchidas de acordo com a classificação no Campeonato Paulista. Os quatro semifinalistas garantem automaticamente uma vaga no torneio, enquanto o time de melhor campanha que for eliminado nas quartas de final fica com a quinta vaga. O Timão, porém, foi eliminado na primeira fase em 2024.

A sexta e última vaga ficaria com o Monte Azul, campeão da Copa Paulista. Porém, o clube optou por disputar a Série D e, assim, quem vai jogar a Copa do Brasil em 2025 será a Votuporanguense, vice-campeão da Copa Paulista deste ano. A Alvinegra também sagrou-se campeã da Copa Paulista de 2018, vencendo a Ferroviária, na Fonte Luminosa. No ano seguinte, disputou a Copa do Brasil perdendo para o Ypiranga – RS.

Outra forma de se garantir na Copa do Brasil é participando da Copa Libertadores. Os times que disputam o torneio continental entram direto na terceira fase. Como o campeão da Copa Sul-Americana se garante na Libertadores do ano que vem, o Corinthians segue vivo na briga.

O Timão tem tradição na Copa do Brasil. Foram 29 participações, com três títulos (1995, 2002 e 2009) e quatro vice-campeonatos (2001, 2008, 2018 e 2022).