Copa do Mundo: confira o expediente da Prefeitura durante os dias de jogos

A Prefeitura de Votuporanga informa que nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo o expediente dos órgãos da Administração Direta e Indireta terá alterações. A Câmara Municipal de Votuporanga seguirá os mesmos horários praticados pelo Executivo municipal.

Nesta quinta-feira (24/11), dia da estreia do Brasil na competição, o expediente administrativo será encerrado às 15h, com atendimento ao público das 8h às 14h. No dia 28 de novembro, próxima segunda-feira, como o jogo será às 13h, o expediente administrativo segue até o meio-dia, com atendimento ao público das 8h às 11h30. E no dia 2 dezembro, o expediente segue como no primeiro dia, encerrando às 15h, com atendimento ao público das 8h às 14h.

Os horários das escolas municipais também terão alterações. Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro as aulas do período da tarde, bem como as atividades do Tempo Integral, se encerrarão às 15h; e no dia 28 de novembro não haverá aula e/ou atividades à tarde. No entanto, essas aulas serão compensadas com atividades elaboradas pelas unidades escolares. Para os alunos que estudam no período da manhã, as aulas seguirão normalmente.

Vale ressaltar que serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Os horários excepcionais para os dias de jogos foram determinados pelo Decreto nº 15.073, publicado no Diário Oficial Eletrônico de 19 de outubro.