A coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UNIFEV, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches, publicou, recentemente, um artigo científico pela revista FACEP Pesquisa – Desenvolvimento e Gestão. De acordo com a docente, o trabalho foi desenvolvido a partir das pesquisas para a sua dissertação de mestrado, em parceria com outros professores.

O artigo, intitulado Activity based cost system applied in surgical center of a brazilian large hospital – Sistema de custos baseado em atividade (ABC) aplicado no centro cirúrgico de um grande hospital brasileiro, buscou contribuir para futuras melhorias na gestão de custos hospitalares.

“O estudo teve como objetivo relatar a implementação do Método de Custeio Baseado na Atividade (Método ABC) no centro cirúrgico de um grande hospital brasileiro, identificando as etapas, atividades e indicadores relevantes. É uma pesquisa aplicada, descritiva e qualitativa, com procedimentos técnicos de estudo de caso. Os resultados mostram as principais atividades e fatores de custo e sugerem que o rastreamento de despesas possibilita monitorar vários níveis de consumo de recursos e atividades para efetivamente atingir os objetivos do centro cirúrgico”, explicou Lilian.