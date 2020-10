Com um aumento de 5% da média no consumo de água na última semana, o Semae está em alerta vermelho no abastecimento em São José do Rio Preto/SP. A cidade já vive um racionamento de água há 15 dias.

De acordo com o Semae, atualmente, estão sendo consumidos 280 litros de água por pessoa/dia, sendo que a média é de 250 litros. A autarquia estuda a possibilidade de ampliar o horário de interrupção do fornecimento de água para os bairros abastecidos pela Estação de Tratamento de Água – ETA Palácio das Águas, que atualmente é das 13h às 20h.

“Registramos na última semana o aumento de 5% e isso supera o consumo de água antes do racionamento. Antes eram 250 litros e agora chegou a 280 nessa semana, com picos de até 400 litros. A redução do nível da represa impacta a nossa captação”, afirma Carlos Fossa, chefe de captação de água do Semae.

Com o início do racionamento de água, a redução de consumo foi de 18%. Mas na última semana foi registrado um grande aumento. O consumo está 5% acima da média registrada antes do racionamento.